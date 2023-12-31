موسكو تكشف مصير 200 أسير أوكراني



كشفت روسيا مصير 200 أسير أوكراني، وفق ما ذكر مسئول روسي رفيع المستوى، بحسب وسائل إعلام روسية.



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المحاكم الروسية أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني أسير.



وأصدرت محكمة روسية أحكامها على المائتي أسير منذ بدأ الحرب في فبراير 2022.

وأضاف لافروف أن "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة، لارتكابهم أعمال وحشية".

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية، في الحرب التي بدأتها روسيا بالتدخل واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.