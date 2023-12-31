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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

الفريق أشرف عطوة
الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على متن الفرقاطة

وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة القدير من طراز MEKO-A200 ، بعد إتمام إجراءات إستلامها بمدينة Bremerhaven الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى ، حيث تم بناؤها بشركة TKMS الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

الفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية على متن الفرقاطة القدير

الفرقاطة القدير

وفى تقليد بحرى أصيل شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ إستعراض بحرى أمام ساحل مدينة الأسكندرية إحتفالاً بإستقبال الفرقاطة "القدير" .

وتمثل الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة وإقتدار وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

الفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية في استقبال الفرقاطة القدير

قائدالقوات البحرية

كما ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة ، مشيداً بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز فى إستيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد.

يأتي ذلك فى إطار ما تنفذه القوات المسلحة من إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومى المصرى.

الفريق أشرف عطوة  قائد القوات البحرية على متن الفرقاطة القدير

حضر مراسم الإستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالى محافظة الأسكندرية .

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