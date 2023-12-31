نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الرابعة بالقاهرة عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أنه سيتم اليوم الاحد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الرابعة ( نتيجة التعديلات ).

ويمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الرابعة ( نتيجة التعديلات) على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://cairomoe.net/kg

يجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الأولى :

دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط

لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .

ماذا يحدث في حالة عدم القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 القاهرة ؟

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه في حالة عدم القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي يجب اتباع ما يلي :

متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .

وعلى جانب آخر ، أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبراً ساراً لطلاب وطالبات الإعدادية الباحثين عن فرصة تعليمية متميزة جدا.

حيث قررت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم المبكر بـ المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 31 مارس 2024

ما هي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ؟

جدير بالذكر أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي احدى مكونات مشروع قوى عاملة مصر المُمَوَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويتمثل هدف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في تطوير وتحسين مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لتنمّية مهارات الطالب وتحسّين بيئة العمل وتقوية مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة.

أماكن وعناوين المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسه فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات

الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

مدرسه احمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

حي ال 40 بجوار المدرسة الزخرفية بأسيوط القديمة، محافظة أسيوط.

مدرسه فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التجارة الحديثة

ش. ادمون فرمون بجوار كلية التمريض– سموحة،شرق الإسكندرية، محافظة الإسكندرية

مدرسه فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات

الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

مدرسه مصر للتامين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التسويق للخدمات المالية

كمين الصفا، طريق الامتداد، المنيا الجديدة، محافظة المنيا.

مدرسه السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطوير البرمجيات

أكتوبر الجديدة، قطاع د، ال ٨٠٠ فدان شارع صديق المنشاوي بجوار سنتر قطاع د وبجوار مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي

مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا إدارة المنشآت.

مدرسة قطعة (1) الكائنة بمنطقة 2600 فدان - حي الحرية - العبور الجديدة – محافظة القليوبية

مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقيةتشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

مدرسة التعليم الأساسي الكائنة في المنطقة (13)- مدينة السادات – محافظة المنوفية.

مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

مدرسة نجع حمادي الثانوية للبنين الكائنة في نجع حمادي بجوار شرطة المسطحات المائية – محافظة قنا.

مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات.

مدرسة مصطفى كامل الكائنة في شارع أحمد عرابي، ابني بيتك ، المنطقة السادسة ، مقابل عمارات الربوة رقم 11 ، مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 1- تشغيل وصيانة معدات الصناعة الدوائية والغذائية. 2- تطوير برمجيات.