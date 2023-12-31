عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب مستمرة لأشهر.. هل يستطيع نتنياهو الصمود فعلًا طوال هذه المدة؟

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الحكومة في تل أبيب بنيامين نتنياهو أن الحرب مع حماس ستستمر "عدة أشهر" حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي باستعادة السيطرة على قطاع غزة، لكن هل يمكن له الصمود.

وذكرت صحيفة الجارديان أن "الحرب في ذروتها" وإن نتنياهو مصر على عزل المقاومة وإعادة الرهائن، قائلًا "سنضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".

لكن في الحقيقة تفرض إسرائيل رقابة على نشر الرقم الحقيقي لأعداد القتلى والمصابين لديها بهدف إخفاء خسائرها الفادحة التي تتكبّدها بمواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة.

وبحسب محللين  فقد فاقت خسائر الاحتلال المتوقع بل وفاقت ما كانت تتوقعه المقاومة، ولهذا يريد الاحتلال  ترك المعركة الباهظة لكنه لايمكن أن ينسحب الآن دون تحقيق أي من أهدافه على الأقل الخروج بصفقة ما لتحرير الرهائن، بعدما كان يأمل في تحريريهم بالقوة.

وبالتالي فإن ما ينتظر نتنياهو غير سار  مهما استمر القتال، وهو بالأحرى قد لا يطول كثيرًا، فقد يتم اقرار هدنة في أي وقت في يناير وذلك مع استمرار مظاهرات ذوي وأهالي الأسرى وعلى الضغط الدولي لإنهاء الحرب.

رئيس الوزراء الإسرائيل غزة تل أبيب الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

دعا لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم.. تصريحات خطيرة للصهيوني سموتريتش

نائب أمين حزب الله: نحن في قلب المعركة مع إسرائيل

صحيفة بريطانية: إسرائيل تهدد المنطقة بحرب واسعة.. وعدوانها على غزة مجرد عبث

خلال 2024.. توقعات بحروب جديدة تندلع والسودان يأتي في المركز الأول

كبار ضباط الاحتياط يطالبون رئيس الأركان الصهيوني بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

بسبب إسرائيل.. مسلمو أمريكا يعاقبون بايدن في 2024 بهذه الطريقة

تضر بالتجارة العالمية.. وزير الدفاع البريطاني يهاجم الحوثيين لمنعهم وصول البضائع للاحتلال

قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين.. تفاصيل

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تختتم تعاملات 2023 بـ 20 مليار جنيه أرباح

دون الإشارة لحرب أوكرانيا.. بوتين يوجه رسالة تحدي في خطاب رأس السنة

قرعة كأس الرابطة.. فيوتشر والاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة في المجموعة الأولى

الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. إجراءات جديدة لمنع تكرار أزمة الدواجن

وزير التعليم يشهد احتفالية «مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ