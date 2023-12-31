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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. 20 مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات 2023

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

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مؤشر البورصة المصرية الرئيسي Egx 30 يربح 1.5% الأسبوع الماضي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة.

البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي

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