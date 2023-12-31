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حوادث

بنظام التدريب عن بُعد

"إشكالية تحقيق الدليل الرقمي".. ورشة عمل للنيابة الإدارية

صدى البلد

تحت رعاية المستشار حافظ عباس  رئيس هيئة النيابة الإدارية، عَقَدَ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل  نائب رئيس الهيئة، اليوم الأحد، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان" إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة لمديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية. 

 ووجه المستشار حافظ عباس ــ رئيس الهيئة، كلمة المستشارين المشاركين في ورشة العمل، أَكَّدَ فيها  حرصه الشديد على مَدّ مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتى أصبحت إحدى سمات العصر الرقمى الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم. 

 واستهلت الورشة بمحاضرة حول "الأدلة الجنائية الرقمية"، ألقاها المهندس محمد الحارثي ــ استشاري تكنولوجيا المعلومات، وتلتها محاضرة حول "التعليمات المنظمة لعمل وحدة قضايا الجرائم الرقمية"، ألقاها المستشار الدكتور تامر الشحات ــ نائب رئيس الهيئة ــ مدير وحدة قضايا الجرائم الرقمية، واختتمت ورشة العمل بمحاضرة "الجوانب القانونية والعلمية في الجرائم الإلكترونية"، ألقاها المستشار الدكتور رشدي محمد علي ــ نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

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التفتيش القضائي النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي ورشة عمل

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