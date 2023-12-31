المقاومة العراقية تقصف موقعًا إسرائيليًا في الجولان المحتل

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم الأحد، قصفها موقع إسرائيلي في الجولان السوري المحتل عبر طائرة مسيرة.

وذكرت المقاومة العراقية في بيان صادر اليوم الأحد: "استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة"، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن طائرات معادية عبرت الحدود إلى إسرائيل من سوريا، وتم اعتراضها من قبل قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتحذير من تسلل طائرة مسيرة إلى مستوطنة كيشيت بالجولان.

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إنذارات غزو تحذير من الطائرات المعادية دوت في بلدتي كتسرين وكيشيت في مرتفعات الجولان، بالقرب من الحدود مع سوريا.

ولا توجد تفاصيل إضافية فورية. وقد تبين أن العديد من هذه التنبيهات كانت إنذارات كاذبة.