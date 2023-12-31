توني بلير يقود مبادرة تحث الدول الأوروبية على استقبال لاجئي غزة

من المقرر أن يقود رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير فريقًا يركز على إقناع الدول الأوروبية بفتح أبوابها أمام اللاجئين من غزة.

تأتي مشاركة بلير في وقت حرج حيث تشير القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن نهج الفريق هو تقديم خيار للفلسطينيين: إما قبول عرض العيش والعمل في أوروبا أو مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة في غزة.

تبرز التقارير الواردة بهذا الصدد المحاولات الفاشلة لحل الوضع الإنساني في غزة محليًا والتداعيات المحتملة على سكان غزة جراء العدوان الإسرائيلي. كما يشير إلى المخاوف من أن تصبح قضية اللاجئين عبئًا على الدول الأوروبية، مما يسلط الضوء على الحالات السابقة التي أدت فيها الأحداث الجيوسياسية إلى تدفق اللاجئين.