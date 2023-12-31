المتحدث باسم حركة فتح: مصر داعمة للقضية الفلسطينية

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، كما أن الشعب الفلسطيني مستمر وسيستمر في الدفاع عن ارضه ووطنه، و يشكل الموقف العربى حالة إسناد مهمة للقضية الفلسطينية وفى هذه الظروف الأصعب التى تمر بها القضية تبنت الدول العربية موقفا داعما للحق الفلسطينى ووقف العدوان.

وأضاف "دولة"، خلال حواره على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك موقف مصرى حازم برفض التهجير القسرى للشعب الفلسطينى ونفس الموقف من الأردن الشقيق، وعملت المجموعة العربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار عبر الإمارات الشقيق ومصر وموريتانيا بوقف العدوان الفورى عن شعبنا وإدخال المساعدات التى أوفدتها عديد من دولنا العربية إلى القطاع، إلى جانب الموقف السياسى الذى يتبنى حق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 ونأمل أن يتحول هذا الموقف إلى فعل ضاغط يفرض وقف العدوان ويفرض الحل السياسى.



الجوع والعطش



وتابع : "كما نأمل أن يكون هناك إسهام يفى باحتياجات الشعب الفلسطينى الذى يعيش الجوع والعطش وأدنى مقومات العيش فى قطاع غزة، والحصار المالى فى الضفة الغربية وهذا ربما يحتاج إلى جهد ومزيد من الدعم".