بهجة 2024.. احتفال المواطنين بالعام الجديد في الشيخ زايد| صور

احتفل عدد كبير من المواطنين بمنطقة الشيخ زايد، بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، وسط أجواء من البهجة والزينة والأضواء.

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً للاحتفالات، وتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الشوارع بالزينة والأجراس وشجر الكريسماس.

وبرغم درجات الحرارة المنخفضة إلا أنها لم تمنع المواطنين من استقبال العام الجديد بمظاهر احتفالية مبهجة.

وحذر القانون من استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال هذه الاحتفالات، لما تسببه في بعض الأحيان من كوارث تودي بحياة المواطنين وتزهق أرواحهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

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