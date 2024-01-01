عن طريق الخطأ.. الاحتلال يقر بمصرع 18 من جنوده بنيران صديقة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن 18 من جنوده في قطاع غزة قتلوا بنيران صديقة عن طريق الخطأ.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قال جيش الاحتلال اليوم الاثنين إن حوالي 17% من وفيات جنوده المرتبطة بالحرب في غزة منذ نهاية شهر أكتوبر تقريبًا كانت حوادث.

وكانت بعض هذه الحوادث عبارة عن "نيران صديقة"، أو دبابات تدهس جنودًا لم تراهم أو حرائق أو سقوط جدران على الجنود أو أخطاء بالمتفجرات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالأرقام فكان 29 من أصل 170 جندياً قد قتلوا بسبب أخطاء في الميدان.

وتوزعت 18 حالة وفاة بسبب "نيران صديقة"، واثنتين بسبب "حوادث حريق استثنائية"، و9 بسبب حوادث أخرى.