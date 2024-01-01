مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل وذلك بطريق إدفو مرسي علم شمال أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وترجع الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم التابع لدائرة المركز عند الكليو 55، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمهم إلى أهلهم.