55 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى واستشهاد 51 فلسطينيا .. التقرير السنوي عن الانتهاكات في القدس

أعلنت محافظة القدس المحتلة اليوم الاثنين تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات التي جرت في المدينة من المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2023.

وقالت محافظة القدس، في تقريرها إن عام 2023 شهد استشهاد 51 مواطنا فلسطينيا من القسد بينهم 20 طفلا إلى جانب 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما ارتقى 7 شهداء على أرض العاصمة المحتلة من محافظات أخرى.

وأشارت القدس في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه خلال عام 2023 نحو 224 اعتداء للمستعمرين منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.

ورصدت محافظة القدس خلال العام ذاته الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، كما تم رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

ونوه التقرير إلى أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام من 55158 مستعمرا، خلال العام الماضي 2023 وجاء ذلك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، خلال العام المنصرم.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، فقد أوضح التقرير أنه خلال عام 2023، جرى رصد نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين في كافة مناطق محافظة القدس ومن بين المعتقلين 318 طفلًا و135 سيدة.

وأصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العنصرية خلال العام المنصرم 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 153 حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجه لهم بشكل واضح"، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم، كما جرى رصد 316 قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.

وشهد عام 2023 إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك، أما فيما يتعلق بالمنع السفر، فقد سلمت سلطات الاحتلال 38 قرارا بالمنع من السفر لمواطنين مقدسيين.

بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال العام المنصرم 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.

و أفرجت سلطات الاحتلال عن 79 أسيراً مقدسياً بينهم 24 امرأة و55 طفلا (بين 14 - 18 عامًا)، ضمن صفقة التبادل.

وصادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعًا استعماريا في محافظة القدس.