لو هتسافر.. كيفية استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

كيفية استخراج جواز سفر 2024 ، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية استكمال الإجراءات بإدخال البيانات رفع المستندات المطلوبة التسجيل علي الموقع إنشاء حساب جديد وكلمة سر بدء ملء البيانات المطلوبة إدخال الرقم القومي صورة البطاقة شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6 وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب. بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر. ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة 500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ.

كيفية استخراج جواز سفر مصري 2024



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باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.

ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

أوراق استخراج جواز سفر

وتتضمن الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر 2024، مجموعة من المستندات الهامة المطلوبة لاستخراج جواز السفر، ومن بينها بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وكذلك أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الجيش بالنسبة للذكور، وقسيمة الزواج للسيدات المتزوجة، حيث يجب تقديم الأوراق التالية لـ استخراج جواز سفر.

- بطاقة رقم قومي سارية - شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عاما - أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة - 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة - شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية بالنسبة للطلاب - شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة للذكور - قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات إسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجة - أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2024