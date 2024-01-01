سمير فرج: نتنياهو يحاول مد الحرب على غزة لأطول فترة ممكنة..فيديو

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، “نتنياهو يحاول مد الحرب على غزة لأطول فترة ممكنة”، منوها بأن محور فلادلفيا متواجد في الأراضي الفلسطينية وليست المصرية.

وأوضح سمير فرج "إذا حاول نتيناهو الدخول بقواته لمحور فيلادلفيا سوف يعتبر ذلك خرقا لبنود اتفاقية كامب ديفيد، ودخول قوات نتنياهو لمحور فلادلفيا ليس عدوانا على مصر لكنه خرق لاتفاقية كامب ديفيد".

وأضاف سمير فرج "مصر تسعى إلى أن تقوم السلطة الفلسطينية في رام الله بالسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ".

وتابع "إسرائيل قامت بسحب 5 ألوية من قطاع غزة وإسرائيل تعاني اقتصاديا بسبب تكلفة الحرب الباهظة طوال 3 أشهر".