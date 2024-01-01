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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “قتلنا 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام شرق حي التفاح”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الإثنين، تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت في بيان عسكري: “فجرنا فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

القسام تعلن استهداف جنود إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

وأضافت: “استهدفنا 5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة”.

كتائب القسام حماس جيش الاحتلال

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كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام


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