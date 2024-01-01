قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي للحرب" في غزة

ذكرت القناة الـ12 العبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد غدا نقاشا حول اليوم التالي للحرب في غزة بمجلس الحرب الإسرائيلي.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن قرار نتنياهو جاء بعد ضغط من الوزير بيني جانتس، والوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب غادي آيزنكوت.

وفي وقت سابق، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، على التقارير حول انعقاد مجلس الحرب لبحث التالي في غزة.

وكتب بن جفير، عبر منصة “إكس”، أنه "تم تفويض مجلس الوزراء بإدارة العملية وليس بوضع سياسة لليوم التالي.. هذا دور مجلس الوزراء السياسي والأمني وينبغي إجراء المناقشات في اليوم التالي في مجلس الوزراء السياسي والأمني وليس في مجلس الحرب مع جانتس”.