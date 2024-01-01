مشكلة بسيطة بجواز سفر تتسبب في مفاجأة صادمة لشاب بداية 2024.. صور

بذل شاب الكثير من الوقت من أجل جمع أموال للسفر خارج بلده من أجل قضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2024 بشكل مميز.

فوجئ الشاب جيك بيرتون، البالغ من العمر 19 عامًا، بأن مشكلة بسيطة في جواز سفره كانت كافية لمنعه من قضاء إجازته في الخارج.

عام 2024

رفض موظفو شركة طيران بريطانية السماح للشاب بصعود الطائرة نتيجة تمزق صغير يبلغ طوله 1 سم في جواز سفره، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين.

وتسبب هذا الإجراء الرسمي في ضياع ما قيمته 1000 جنيه إسترليني على الشاب.

وقال والداه، راشيل (47 عاماً) وكريس (51 عاماً)، إن جواز سفر ابنهما كان ممزقاً بطول سنتيمتر واحد، لذا تم إبعادهما عند البوابة.

وكان من المقرر أن تغادر العائلة، من مانسفيلد، نوتنجهامشاير، بريطانيا في رحلة مدتها ثمانية أيام.

الشاب جيك بيرتون

جواز السفر

التمزق



