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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشكلة بسيطة بجواز سفر تتسبب في مفاجأة صادمة لشاب بداية 2024.. صور

مشكلة بسيطة بجواز
مشكلة بسيطة بجواز سفر تسبب في مفاجأة صادمة لشاب بداية 2024

بذل شاب الكثير من الوقت من أجل جمع أموال للسفر خارج بلده من أجل قضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2024 بشكل مميز. 

 

فوجئ الشاب جيك بيرتون، البالغ من العمر 19 عامًا، بأن مشكلة بسيطة في جواز سفره كانت كافية لمنعه من قضاء إجازته في الخارج. 

عام 2024

رفض موظفو شركة طيران بريطانية السماح للشاب بصعود الطائرة نتيجة تمزق  صغير يبلغ طوله 1 سم في جواز سفره، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين. 

وتسبب هذا الإجراء الرسمي في ضياع ما قيمته  1000 جنيه إسترليني على الشاب. 

 

وقال والداه، راشيل (47 عاماً) وكريس (51 عاماً)، إن جواز سفر ابنهما كان ممزقاً بطول سنتيمتر واحد، لذا تم إبعادهما عند البوابة.

 

وكان من المقرر أن تغادر العائلة، من مانسفيلد، نوتنجهامشاير، بريطانيا  في رحلة مدتها ثمانية أيام.

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الشاب جيك بيرتون
جواز السفر 
التمزق 


 

 

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