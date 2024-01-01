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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في عيد ميلادها.. كم سعرها ؟

رونالدو يهدي والدته
رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في "عيد ميلادها"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله والدة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو "ماريا دولوريس"، وهي في حالة من السعادة العارمة، بعد أن اهداها رونالدو سيارة فارهة بمناسبة يوم ميلادها الـ 69، والعام الميلادي الجديد.

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رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في "عيد ميلادها"

 

وظهرت ماريا دولوريس وهي بصحبة حفيدها كريستيانو جونيور، وهو الابن الاكبر لرونالدو، حيث كان ممسكًا بيديها حتى أن وصولوا للسيارة صاحبة هذا الموضوع، والتي تحمل شعار الصانع الالماني العريق "بورشه".

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في "عيد ميلادها"

وتأتي السيارة من طراز بورشه كايين، والتي تعد واحدة من افخم السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ذات الطابع الفاخر، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية عالية الاداء والتي تمنحها افضلية الاداء.

رونالدو يهدي والدته سيارة فارهة في "عيد ميلادها"

وتستمد السيارة بورشه كايين قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، وتقدم بقدرات قياسية تتراوح بين 340 و440 حصانا، بالاضافة إلى 450 و550 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة بورشه كايين إلى 245 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.2 ثانية.

بورشه كايين 2024

وتضم السيارة باقة من التقنيات ومنها، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، بالاضافة إلى مكابح عالية الاداء، ادوات مساعدة قائد المركبة، نظام صوتي ترفيهي مميز، شاشة عرض داخلية تعمل باللمس، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ويذكر أن السيارة بورشه كايين موديل 2024 تقدرم عالميًا بأسعار تبدأ من 80 الف دولار.

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