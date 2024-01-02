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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل العرض الخاص لفيلم ليه تعيشها لوحدك

ليه تعيشها لوحدك
ليه تعيشها لوحدك

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم ليه تعيشها لوحدك للفنان خالد الصاوي  في أحد المولات الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" التريلر الرسمي الخاص بالعمل، تمهيداً لطرحه بجميع دور العرض بالسينمات فى مصر يناير المقبل.

كشف الفنان شريف منير، فى تصريحات تليفزيونية، عن تفاصيل فيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك”، والذى يتعاون فيه مع زميله خالد الصاوي.

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وقال شريف منير: "خالد الصاوي صديقي من زمان وبدايتنا مع بعض، أنا يمكن سابق شوية، خالد ممثل من نوع خاص أنا شبهته بالممثل العالمي رود ستايجر، لأنه ممثل تقيل وقوي".

وعن تعاونهما فى فيلم “وليه تعيشها لوحدك”، يقول شريف منير: "الفيلم رومانسي وفيه شوية مزيكا ومشاعر راقية وأحاسيس متناقضة وفيه تمثيل حلو، أنا وخالد الصاوي طالعين أصدقاء دراسة وكنا بنلعب مزيكا مع بعض وكانت حالة موجودة زمان وبترجع بينا من خلال أحداث قوية".

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