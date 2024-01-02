البنطلون اتقطع ومحدش شاف حاجة.. كريم عفيفي يكشف أصعب مشاهد عصابة عظيمة

أوضح الفنان كريم عفيفي أن اصعب المشاهد التى مر بها خلال تصوير فيلم “عصابة عظيمة” هو مشهد الاكشن في البدروم والمشهد الآخر هو المواجه بينه وبين والدته.

وأكد عفيفي خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على فضائية الدي ام سي تقديم الإعلامية إسعاد يونس، ان اهم واقوي مشهد بالنسبة له هو المواجه بينه وبين امه في فيلم عصابة عظيمة، والوقوف أمام امه.

يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات

حيث يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية وتجسده الفنانة :" إسعاد يونس"في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

وأوضحت الفنانة إسعاد يونس أنها أثناء تصوريها للفيلم :" البنطلون اتقطع ومحدش شاف حاجة".