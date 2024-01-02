قائمة بالأطعمة اللازمة والممنوعة خلال فترة الدورة الشهرية

أثناء الدورة الشهرية، يمكن تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز الراحة العامة، هنا بعض النصائح الغذائية التي قد تكون مفيدة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الدورة الشهرية.. ما هى الأطعمة التي يجب تناوليها وأخرى تجنبيها

الأطعمة الغنية بالحديد: قد تحتاجين إلى كميات إضافية من الحديد أثناء الدورة الشهرية، لتعويض الفقدان الناتج عن النزيف، تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء، والكبد، والسبانخ، والعدس، والحمص، والتوفو.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم: قد تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم في تقليل الألم الناجم عن التشنجات الحيضية، تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الحليب ومنتجات الألبان غير الدسم، والزبادي، والجبن، والبروكلي، والجوز، والبذور.

الأطعمة الغنية بالألياف: قد تساعد الألياف في تخفيف الإمساك الناجم عن التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الخضروات الورقية الداكنة، والفواكه مثل التفاح والكمثرى، والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: قد يساعد المغنيسيوم في تخفيف التشنجات والتوتر الناجم عن الدورة الشهرية، تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الموز، والمكسرات مثل اللوز والبندق، والبذور مثل بذور اليقطين وبذور الشيا.

على الجانب الآخر، قد ترغبين في تجنب بعض الأطعمة التي قد تزيد من الأعراض أو تسبب تهيجاً. قد تختلف هذه الأطعمة من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن تجنبها مثل:

الأطعمة الدهنية والزيتية: قد تزيد الأطعمة الدهنية من الالتهابات وتسبب تهيجاً أثناء الدورة الشهرية. قد تشمل هذه الأطعمة الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والمأكولات الجاهزة.

الأطعمة الغازية والمنبهة: قد تزيد الأطعمة الغازية والمشروبات المنبهة مثل القهوة والشوكولاتة من التورم والتهيمن الأفضل تجنب الأطعمة الدهنية والزيتية والمنبهة، والأطعمة الغازية والمسببة للتورم والتهيج في بعض الحالات.

مهمة: يجب أن تتذكري أن هذه التوصيات غذائية عامة وقد تختلف استجابة كل شخص، إذا كنتِ تعانين من أعراض شديدة أثناء الدورة الشهرية، يفضل استشارة الطبيب أو الخبير الصحي للحصول على نصائح مخصصة وملائمة لحالتك.