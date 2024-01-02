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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جلود الدببة لصيد الأزواج.. أغرب 9 احتفالات برأس السنة حول العالم

صدى البلد

هناك عدد من التقاليد غير العادية حين تدق الساعات عند منتصف الليل في ليلة رأس السنة الجديدة، فمن جلود الدببة إلى صيد الأزواج، اكتشف خبراء السفر في موقع StressFreeCarRental.com تسع طرق غير عادية للاحتفال بالعام الجديد.

1. رومانيا “جلود الدببة”
يقضي التقليد بأن الدببة يمكنها حماية وشفاء الناس من الأرواح الشريرة في رومانيا، ويعود تاريخها إلى ما قبل المسيحية، حيث يتجول الرومانيون في القرى والبلدات بأزياء الدببة، ويستخدمون جلود الدب الحقيقية، ويرقصون على صوت الطبول.

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2. تركيا  “ملابس حمراء”
يشارك العديد من الأتراك في تقليد شراء الملابس الحمراء وخاصًة الملابس الداخلية، حيث  يتم ارتداؤه للترحيب بعام جديد ومحظوظ لأن اللون الأحمر يُنظر إليه على أنه لون الحظ السعيد والثروة.

3. أيرلندا “صيد الزوج”
تنام النساء العازبات اللاتي يبحثن عن الحب في العام الجديد ويضعن نبات الهدال والهولي واللبلاب تحت وسادتهن في ليلة رأس السنة الجديدة، ويقال أنه بمجرد العثور على الشريك الجديد، ستتم الموافقة عليه من قبل الأسرة للزواج.


4. أمريكا اللاتينية “حقائب فارغة”
يعتقد العديد من سكان دول أمريكا اللاتينية أن أخذ حقيبة فارغة للتجول في حيهم عشية رأس السنة الجديدة يعني أن أمامهم عامًا من المغامرات.

5. اسكتلندا  “رجل طويل القامة، أسمر اللون، وسيم”

لضمان حسن الحظ للمنزل، يجب أن تكون أول قدم تدخله بعد ساعات منتصف الليل في ليلة رأس السنة الجديدة من رجل وسيم ذو شعر داكن وطويل القامة.

6. الفلبين  “إطفاء الأنوار”
ويقوم الفلبينيون المؤمنون بالخرافات بإشعال جميع الأضواء في المنزل ليلة رأس السنة لطرد الأرواح الشريرة، ويفتح الكثيرون جميع الأبواب والخزائن والنوافذ في منازلهم لإخراج أي سلبية من الأشهر الـ 12 الماضية، ثم يركضون حول المنزل ويغلقونها بعد ضربات منتصف الليل.

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7. الإكوادور “الفزاعات”
ولإبعاد أي حظ سيئ من الأشهر الاثني عشر الماضية، أشعل الإكوادوريون النار في الفزاعات في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.

8. الدنمارك “تحطيم الأطباق”
يقوم الدنماركيون بإلقاء الأطباق غير المستخدمة التي تم حفظها على مدار العام على الأبواب الأمامية للعائلة والأصدقاء في ليلة رأس السنة الجديدة في عرض تخريبي غريب للمودة.

9. أسبانيا  “تناول 12 حبة عنب” 
وفي تقليد يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، يتناول الإسبان 12 حبة عنب، كل منها ترمز إلى دقات الساعة، فقد سيجلب العنب عامًا جديدًا مزدهرًا ومحظوظًا إذا تم تناوله بالكامل بحلول الوقت الذي تدق فيه الساعة منتصف الليل

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