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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحدهما «سر إلهي».. صلاح عبد الله «بـ100 راجل» في رمضان 2024

الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله

يطل الفنان صلاح عبد الله، على جمهوره في رمضان 2024 بوجهين مختلفين، حيث يخوض ماراثون دراما رمضان 2024، بعملين دراميين دفعة واحدة، ينشغل حاليا بالتحضير لهما، تمهيدا للبدء في تصوير مشاهده فيهما خلال الأيام المقبلة، هما مسلسلا "سر إلهي" و "بـ 100 راجل".

مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في 15 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسد الفنان صلاح عبد الله خلال أحداثه دور والد الفنانة روجينا، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل بـ 100 راجل 

أما مسلسل "بـ 100 راجل" والذي تعاقد صلاح عبد الله على المشاركة فيه مؤخرا، فتدور أحداثه في 30 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مشوق، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة سمية الخشاب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، وسما إبراهيم وعدد من نجوم الدراما التليفزيونية. 

يذكر أن أخر مشاركات الفنان صلاح عبد الله في الدراما التليفزيونية كانت في مسلسل "سفاح الجيزة"، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، داليا شوقي، محمد عبد العظيم، ريم حجاب، وركين سعد، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا خلال الفترة الماضية.

صلاح عبد الله سر إلهي 100 راجل دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024

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