أخبار العالم| 155 زلزالا في اليابان بيوم واحد.. الاحتلال يغير التكتيكات ويقلص القوات.. محاولة اغتيال رئيس المعارضة بكوريا الجنوبية "ذبحا".. ثبات أسعار الدولار في 2024

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أفادت وسائل إعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال، قلقيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء

استقر الدولار في أول يوم تداول هذا العام حيث كان المتداولون يتأملون احتمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 ويتطلعون إلى البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول التحركات التالية للبنك المركزي.

تعرض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية للطعن في رقبته يوم الثلاثاء على يد رجل اندفع نحوه خلال مؤتمر صحفي.

قال سكان إن إسرائيل سحبت الدبابات من بعض أحياء مدينة غزة، الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطط لتغيير التكتيكات وتقليص أعداد القوات، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني مع قصف مكثف.

قال رئيس وزراء اليابان إن ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد كثيرون والأضرار التي تخلفت عنه كبيرة

دوت صفارات الإنذار في مدينة جنين عقب رصد اقتحام لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء

قالت هيئة الأسرى والمحررين و نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن إدارة السجون الإسرائيلية في سجن مجدو نفذت عملية اغتيال جديدة بحق الأسير عبد الرحمن باسم البحش من نابلس .

أفادت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا بارجة أميركية قرب جزيرة حنيش جنوبي البحر الأحمر، دون إصابة البارجة بأي أضرار.