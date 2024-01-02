توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية وميكنة منظومة العمل الأهلي، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.



ففي (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية و"ميكنة منظومة العمل الأهلي")..ذكرت الصحيفة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه - خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج - بمواصلة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.



وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على جميع المستويات، إيمانا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.



وأشارت إلى أن الرئيس وجه كذلك بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام، وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي.

دعم المنظومة التعليمية وسد العجز بالمدرسين

وتحت عنوان (رئيس الوزراء: حريصون على دعم المنظومة التعليمية وسد العجز بالمدرسين).. ذكرت (الأهرام)، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد - خلال اجتماع، أمس - اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.

وأضافت أن رئيس الوزراء كلف ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، في قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكدا اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.



وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عرض، خلال الاجتماع، بيانا تفصيليا حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة.

واقتصاديًا وتحت عنوان (12 ألف برميل يوميًا باكورة إنتاج البئر الأولي لحقل شمال صفا بخليج السويس).. ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن شركة بترول خليج السويس (جابكو) نجحت في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة البترول، أمس، أن المرحلة الأولى من مشروع الإنتاج المبكر من الحقل تستهدف أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يوميا، ويجري الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير، ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجددا إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذها تحالف شركات مصرية يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطولي 10 و11 كم بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار.

وعالميا.. ذكرت (الجمهورية) - تحت عنوان (بوتين يعلن انضمام مصر رسميًا لمجموعة "بريكس" من أول يناير) - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، أمس، بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024 وانضمام كل من مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى المجموعة، والتي ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور بريكس في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

وأضافت الصحيفة أن بوتين أوضح أن الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس 2024 ستركز على التعاون الإيجابي والبناء مع جميع البلدان المعنية.

وتابعت: أن بوتين شدد على أن روسيا "لن تدخر أي جهد لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أنشطة مجموعة بريكس، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التقاليد والاسترشاد بالخبرة التي اكتسبتها المجموعة خلال السنوات الماضية".