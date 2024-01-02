عايزه تحقق مشاهدات.. حقيقة محاولة اختطاف فتاة بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل مجهولين ، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "أكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوباً بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة).. وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة وذلك للتربح المادى من تحقيق نسب مشاهدة عالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة .. وتولت النيابة العامة التحقيق.