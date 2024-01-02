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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

تعرضت الفنانة هيفاء وهبى لاقتحام شاب لحفلها والذى أثار حالة من الجدل الواسع خاصة بعد تدخل الأمن بقوة لإجباره على النزول من المسرح.

وكشفت هيفاء وهبى عن حقيقة الأزمة التى دارت على خشبة المسرح وقالت لرجال الأمن بعد أن أوقفت الغناء: لحظة شوى بترجعوا الاستاذ لأن أنا اللى طلبته.

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هيفاء وهبى

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد اقتحام أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المسرح أثناء غنائها في الحفل الذي أحيته مساء أمس ببيروت.

ورحبت هيفاء  بالمعجب والتقطت معه الصور التذكارية مطالبة إياه بالنزول من المسرح.

وأثارت  النجمة اللبنانية  هيفاء وهبي جدلا كبيرا بين متابعيها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة التي التقطتها لتوديع عام 2023 في منزلها ببيروت.

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون البيج من خامة المخمل، مزينا عند منطقة الصدر بالماسات وعند الأكتاف بريش، كما ارتدت جواربا طويلة مرصعة، من تصميم جيانا يونس.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور كاتبة: "إجازة سعيدة، أتمنى أن يملأ موسم الأعياد منزلك بالبهجة وقلبك بالحب".

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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