70 صورة ترصد جمال مدينة الأقصر أثناء فترة الأعياد

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود المبذولة بمناسبة أعياد رأس السنة 2024 ، بما يتناسب مع المكانة السياحية للأقصر، تشهد مدينة الاقصر أجواء متميزة بعد إستكمال أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق وكافة المسطحات الخضراء بطول كورنيش النيل بالإضاءة الملونة وأشجار الكريسماس والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، بمناسبة إستقبال أعياد رأس السنة.



وأكد الدكتور علي الشرابي ، أن المحافظ وجه تعليماته بشأن تكثيف أعمال تزيين مدينة الأقصر وكورنيش النيل بالإضاءة المبهجه خلال فترة اعياد رأس السنة وعيد الميلاد وظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

كما أصدر محافظ الأقصر ، تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالي، وذلك فى إطار استقبال محافظة الأقصر للعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، وشدد محافظ الأقصر على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

IMG-20240102-WA0147

IMG-20240102-WA0150

IMG-20240102-WA0148

IMG-20240102-WA0149

IMG-20240102-WA0151

IMG-20240102-WA0153

IMG-20240102-WA0156

IMG-20240102-WA0152

IMG-20240102-WA0154

IMG-20240102-WA0157

IMG-20240102-WA0155

IMG-20240102-WA0158

IMG-20240102-WA0146

IMG-20240102-WA0143

IMG-20240102-WA0142

IMG-20240102-WA0145

IMG-20240102-WA0140

IMG-20240102-WA0141

IMG-20240102-WA0144

IMG-20240102-WA0136

IMG-20240102-WA0137

IMG-20240102-WA0139

IMG-20240102-WA0138

IMG-20240102-WA0120

IMG-20240102-WA0119

IMG-20240102-WA0118

IMG-20240102-WA0117

IMG-20240102-WA0116

IMG-20240102-WA0115

IMG-20240102-WA0114

IMG-20240102-WA0113

IMG-20240102-WA0100

IMG-20240102-WA0109

IMG-20240102-WA0104

IMG-20240102-WA0102

IMG-20240102-WA0106

IMG-20240102-WA0108

IMG-20240102-WA0105

IMG-20240102-WA0103

IMG-20240102-WA0107

IMG-20240102-WA0111

IMG-20240102-WA0112

IMG-20240102-WA0110

IMG-20240102-WA0095

IMG-20240102-WA0096

IMG-20240102-WA0093

IMG-20240102-WA0094

IMG-20240102-WA0097

IMG-20240102-WA0101

IMG-20240102-WA0092

IMG-20240102-WA0090

IMG-20240102-WA0088

IMG-20240102-WA0089

IMG-20240102-WA0087

IMG-20240102-WA0086

IMG-20240102-WA0085

IMG-20240102-WA0084

IMG-20240102-WA0083

IMG-20240102-WA0082

IMG-20240102-WA0076

IMG-20240102-WA0075

IMG-20240102-WA0077

IMG-20240102-WA0078

IMG-20240102-WA0079

IMG-20240102-WA0068

IMG-20240102-WA0070

IMG-20240102-WA0081

IMG-20240102-WA0080

IMG-20240102-WA0073

IMG-20240102-WA0071