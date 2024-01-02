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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 233 مشروعا متناهى الصغر على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر.. صور

توزيع 233 مشروع متناهى
توزيع 233 مشروع متناهى الصغر

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر صباح اليوم الثلاثاء بتسليم مشروعات التمكين الأقتصادى المقدمة من وزارة التضامن الأجتماعى للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين فى برنامج " تكافل وكرامة والذى يتم تنفيذه من قبل برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بحضور العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر و العميد أبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان  و مصطفى عيد منسق برنامج فرصة بالأقصر.

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وأوضح محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصرأن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة، والتوجيه دائما باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيراً إلى أن مؤسسة الأورمان تتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي .
 

وأشار العميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر أنه تم توزيع عدد 233 مشروع متناهى الصغر على عدد 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء محافظة الأقصر  وبلغت قيمة كل مشروع  25000جنيه تقريبا وذلك لدعمهم فى بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة الأورمان مشيداً بدور المؤسسة القوى فى العمل المجتمعى وتنمية الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين ، مؤكداً على جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة و التكافل الأجتماعى لضمان حصول كافة المواطنين على الحياة الكريمة اللائقة .

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