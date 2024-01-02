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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات كروان مشاكل.. قرار عاجل ضد إنجي حمادة | تفاصيل

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس الإعلامية إنجي حمادة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وكسر قيم المجتمع المصري.

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القصة الكاملة لضبط إنجي حمادة..


وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن الإعلامية إنجي حمادة هاربة من قضايا تبديد وآداب وسرقة، وتماتهمها في إذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تمالقبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهمة الإعلامية أنجي حمادة بحوزتها هاتف محمول يتضمن مقاطعالفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيقأرباح من نسب المشاهدات العالية.


 وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح،من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرتضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف فيالسيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

 

وتم اتهام إنجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب،ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد منالأحكام القضائية.

 

وكانت المحامية نهى الجندي تقدمت ببلاغا إلى النائب العام أتهمت فيه صاحب صفحة كروان مشاكل و«الإعلامية أنجي حمادة» بتقديم فيديوهات تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.


 

وكشفت نهى الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها شاهدت محتوى الفيديوهات التي يقدمها كروان مشاكل من خلال الصفحة التي تحمل أسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والمتضمن ترويج للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.


 

وقامت الجندي بتقديم بلاغا إلى النائب العام في صاحب صفحة كروان مشاكل والسيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو وتدعى الإعلامية أنجي حمادة وأتهمتهم فيه بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز وترويجالرذيلة والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

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