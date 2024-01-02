رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث آخر مستجدات المشروعات المقامة بالشرقية

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ما يقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقلها وتداولها وتخزينها وبيعها.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول وزير التموين مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب؛ لبحث آخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

وتفقد الدكتور إبراهيم عشماوي -وفقًا لبيان الجهاز اليوم /الثلاثاء/- مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبًا باستثمارات ملياري جنيه.

كما تفقد مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجي على مساحة 16 ألفًا و800 متر مربع تقريبًا باستثمارات مليار و200 مليون جنيه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في الوقت المحدد.

وأضاف أن الجهاز قد نجح مدار 5 سنوات الماضية في جذب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية بقيمة ما يقرب من 60 مليار جنيه بـ23 مشروعًا في 14 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية أنشطة تجارية بلغت 55%؜ من إجمالي محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم أيضًا وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية بمحافظات (السويس والأقصر والفيوم) باستثمارات تتجاوز الـ4.5 مليار جنيه من أجل زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية؛ لتخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.

وتابع أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي وتحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.