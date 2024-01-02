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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتجارته في العملة.. الحبس وغرامة مليون جنيه تواجه فني أشعة بالغربية

حبس
حبس

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على  (فنى أشعة - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة ) أثر قيامه بالإتجار في  النقد الأجنبي. 

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القبض على فني أشعة يتاجر في العملة بالغربية

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حبس 3 متهمين لاتجارهم في النقد الأجنبي بالقاهرة

عقوبة الإتجار في العملة 

 


وفقا للقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) .


ونصت مادة 111 على انه  لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.


وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

النقد الأجنبي السوق المصرفى عمليات النقد الأجنبى حبس

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