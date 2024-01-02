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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة عبد الحليم نويرة تقدم أعمال محمد فوزي على المسرح الكبير

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك مساء الخميس 4 يناير على المسرح الكبير .

يأتي ذلك فى اطار استراتيجيات وزارة الثقافة الخاصة بالاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربى. 

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزى الشهيرة التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها سمية وجدى ، رحاب مطاوع ، حسام حسنى ، إسلام رفعت ، محمد متولى ومصطفى النجدى.

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يذكر أن الفنان محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، ورحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا .

الأوبرا المصرية أعمال الموسيقار إسلام رفعت الدكتور خالد داغر المايسترو أحمد عامر المسرح الكبير موس موسى

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