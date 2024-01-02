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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنية: قدمنا لمصر وقطر رؤيتنا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على شعبنا

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لن يطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا بشروط الحركة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال إسماعيل هنية:" قدمنا لمصر وقطر موقفنا ورؤيتنا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه".

 

وأضاف إسماعيل هنية:" لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية".

 

وتابع إسماعيل هنية :" الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة بشأن دعمها جيش الاحتلال في الحرب على قطاع غزة".

 

وأكمل إسماعيل هنية: “نثمن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة”.

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