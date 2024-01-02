عميد حاسبات حلوان: الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل وأساس التنمية

يعد الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر التي يعتمد عليها كافة المؤسسات و الشركات ، و قد للقت تخصصات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الاخيرة اقبال كثيف من طلاب الجامعات ، كما اتجهت المؤسسات التعليمية الي التوسع في هذه التخصصات لاعداد طلاب يلبون متطلبات سوق العمل .

وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أن تخصصات الذكاء الاصطناعي هي تخصصات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل و هي ما يجب ان يبحث عنها الطلاب ، حرصا علي إعداد علماء و عباقرة للمستقبل .

و تابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بحلوان ان تخصصات الحاسبات و المعلومات و الذكاء الاصطناعي تعد من علوم المستقبل القادرة علي صناعة التنمية و تطوير المجتمعات لذا يجب علي الطلاب الاقبال عليها

و كشفت جامعة حلوان ان كلية الذكاء الاصطناعي بها تشمل العديد من البرمج من اهما برنامج هندسة البرمجيات و هو احد أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

و من خلال البرنامج يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة ، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وأشار إمام أن البرنامج يهدف إلى :

١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجودة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى

٢- التفاعل مع أصحاب المصلحة فى المجتمع فى مجال الصناعة

٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وفقا معايير الجودة

٥- اثراء البحث العلمى من خلال أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكلية.

٦- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعلية التعليمية فى مجال هندسة البرمجيات

٧- تطوير النظم الإدارية الداعمة لبرنامج هندسة البرمجيات