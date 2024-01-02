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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي عياش: قلوبنا مع شعب غزة والله ينصرهم

رامي عياش
رامي عياش

علق الفنان رامي عياش على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهل غزة بسبب الحرب والعدوان الغاشم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال رامي عياش لـ صدى البلد:" شعب غزة يعاني دائما وقلوبنا معهم والله ينصرهم على عدونا جميعا ويعبروا تلك المحنة".

كشف رامي عياش أسباب تسجيله أحدث أغانيه التي تحمل أسم مابنساك في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال لـ صدى البلد:" هذه رغبة موزع الأغنية ألكسندر ميساكيان، كما انها ليست المرة الاولى التي اقوم فيها بتسجيل أغنية هناك فسبقها عدد من الاعمال المهمة منها  حبيتك أنا، جبران، وأمير الليل، وسعيد بردود الفعل القوية علي الاغنية.

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كشف الفنان رامي عياش كواليس تحضيره لأغنية ما بنساك التي طرحها مؤخرا بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد في تصريحات أنها أستغرقت شهرين في تجهيزها وتسجيلها خصوصا أنه أراد أن تخرج بطبقة موسيقية مختلفة وبها عمق وقال:"حصلت على ردود فعل قوية والجمهور أشاد بي.

وكان قد طرح رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان. 

الاحتفال بالعام الجديد الأوضاع الإنسانية الاحتلال الاسرائيلي العاصمة الأوكرانية كييف العدوان الغاشم الفنان رامي عياش

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