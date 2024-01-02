جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

تعد الزبدة من أكثر الأطعمة الصحية المستخدمة في طهى الطعام ولكن سعرها مرتفع لذا من المهم معرفة كيفية الحفاظ عليها.

ووفقا لما جاء في موقع ذا كيتشن نعرض لكم أفضل طرق تخزين الزبدة لمدة طويلة دون أن تفسد.

كم من الوقت تدوم الزبدة؟

يعتمد العمر الافتراضي للزبدة على التخزين المناسب، ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الزبدة قد تكون آمنة للأكل، إلا أن جودتها تتضاءل دائمًا بمرور الوقت وحتى لو تم تخزين الزبدة بشكل جيد، فإن الزبدة التي تم تجميدها لمدة أربعة أشهر لن يكون طعمها طازجًا ولذيذًا مثل الزبدة التى اشتريتها فورا.

مدة بقاء الزبدة في درجة حرارة الغرفة

إذا تم تخزينها بشكل صحيح، يمكن الاحتفاظ بالزبدة في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام أو حتى أسبوع.

الزبدة السائلة

ما هي مدة بقاء الزبدة في الثلاجة؟ بالطبع، إذا كان الطقس في ذروة الصيف أو كان مطبخك دافئًا بشكل خاص، فمن الأفضل نقل تلك الزبدة إلى الثلاجة. في الثلاجة، سوف يستمر صلاحيته لمدة شهر تقريبًا بعد تاريخ العبوة إذا لم يتم فتحه، وحوالي أسبوعين بعد تاريخ العبوة بمجرد فتحه.



كم تبقى الزبدة في الفريزر؟ يمكن أيضًا تغليف الزبدة جيدًا وتجميدها لمدة ستة إلى تسعة أشهر.