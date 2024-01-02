هند عبد الحليم تعلن انفصالها بمنشور غير متوقع

وجهت الفنانة هند عبد الحليم رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هند عبد الحليم:"ايام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير اوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش اي حاجة دائمة.. بس مش معنى انك لوحدك انك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون احلى واحن على الكل يارب".

ووجه لها أحد متابعيها رسالة يسألها سينجل؟ لترد نعم.

شاركت الفنانة هند حليم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام ، بعد أن تخلصت الشامة "الحسنة" فوق شفاهها.

ظهرت هند عبد الحليم مؤخرا في أكثر من إطلالة وصورة بدون شامتها، وذلك في14 سبتمبر الماضي.



وتالقت هند عبد الحليم، باطلالة جريئة ومثيرة للجدل كشفت عن اناقتها وجمالها مرتدية ملابس سوداء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عُرض على منصة "شاهد VIP"، وشارك في بطولته كل منكريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمدعادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.