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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

الخبز
الخبز

 يعد الخبز من الأطعمة الأساسية في أى بيت ويتم تناوله مع جميع الأكلات ويمنح الجسم بالفوائد والشعور بالشبع ومذاقه شهى ولكن هناك بعض الأخطاء التي تجعله ضار

ووفقا لما جاء في موقع فوربس نعرض لكم أهم أضرار تناول الخبز في الإفطار

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مستويات السكر غير الطبيعية في الدم: تناول الخبز على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، مما يعرضه لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وذلك لأنه يُعتقد أن الخبز يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع (GI) مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
مستويات السكر غير الطبيعية في الدم: تناول الخبز على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، مما يعرضه لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وذلك لأنه يُعتقد أن الخبز يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع (GI) مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
قد يؤدي إلى الإمساك: قد يجعلك الخبز تشعر بالإمساك وقد تصبح حركات الأمعاء مؤلمة. لذا، تجنب تناوله في الصباح الباكر. أولاً، تناول شيئاً خفيفاً، ومن ثم يمكنك إضافة خبز القمح على الإفطار.

يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الجوع: يحتوي الخبز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع (GI)، مما قد يزيد من جوعك ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. كما أن نوع الخبز الذي تتناوله له أيضًا تأثير على كون الخبز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بالخبز البني.

ليس مغذيًا جدًا: على عكس المواد الغذائية الأخرى، يفتقر الخبز، وخاصة الخبز الأبيض، إلى العناصر الغذائية. لن تحصل على أي ألياف أو حتى فائدة الحبوب إذا تناولتها على معدة فارغة، وبالتالي فإنك لا تفقد أي شيء مهم، حتى لو لم تأكلها

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