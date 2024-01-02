هل تعاني من صعوبة الاستيقاظ في الصباح؟.. فتش في هذه الأسباب

صعوبة الاستيقاظ في الصباح يمكن أن تكون مشكلة شائعة للعديد من الأشخاص، هناك العديد من الأسباب المحتملة لصعوبة الاستيقاظ في الصباح بحسب ما نشره موقع هيلثي تشمل ما يلي :

هل تعاني من صعوبة الاستيقاظ في الصباح؟

قلة النوم: إذا كنت تعاني من قلة النوم أو تعاني من اضطرابات النوم مثل الأرق، فقد تجد صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، من الضروري الحصول على كمية كافية من النوم على مدار الليل للشعور بالانتعاش والطاقة في الصباح.

تأثير الساعة البيولوجية: لدى البعض نمط دوري للنوم والاستيقاظ يسمى الساعة البيولوجية، قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في الاستيقاظ في الصباح بسبب عدم تناسب الوقت المحدد للاستيقاظ مع ساعتهم البيولوجية الداخلية.

الإجهاد والضغوط النفسية: قد يؤثر الإجهاد والضغوط النفسية على نوعية النوم وجودة الاستيقاظ في الصباح، يمكن أن يؤدي القلق والتوتر إلى اضطرابات النوم وصعوبة في الاستيقاظ والشعور بالتعب.

عوامل البيئة: قد تكون عوامل البيئة مثل الضوضاء الخارجية أو الإضاءة الزائدة أو درجة الحرارة غير المناسبة للنوم هي التي تسبب صعوبة في الاستيقاظ في الصباح.

مشاكل الصحة: بعض المشاكل الصحية مثل الاضطرابات الهرمونية أو الاضطرابات النفسية مثل اكتئاب الشتاء قد تؤثر على النوم وتجعل من الصعب الاستيقاظ في الصباح.