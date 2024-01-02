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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توجة للطبيب فورا.. تشتبه في وجود أعراض عوامل خطر لأمراض الشرايين

الشرايين
الشرايين

أمراض الشرايين تشير إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على الشرايين، وهي الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم. هناك عدة أمراض تشمل الشرايين، وأهمها‘ وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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توجة للطبيب فورا ..تشتبه في وجود أعراض عوامل خطر لأمراض الشرايين

تصلب الشرايين (Atherosclerosis): يحدث عندما تتراكم الدهون والكوليسترول والرواسب على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيق وتصلب الشرايين. يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى تشكيل تجاويف داخلية تسمى الرواسب أو التخثرات، وهذا قد يعرقل تدفق الدم ويزيد من خطر حدوث جلطات الدم.

انسداد الشرايين (Artery occlusion): يحدث عندما يتسبب تواجد الرواسب أو التخثرات في إغلاق جزء من الشريان بالكامل، مما يمنع تدفق الدم إلى الأجزاء المغذاة منه. انسداد الشرايين يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء المتأثرة، مما يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وضررًا دائمًا للأنسجة.

الجلطات الدموية (Blood clots): يمكن أن تتشكل جلطات الدم داخل الشرايين بسبب تراكم الصفائح الدموية والبروتينات التخثرية، إذا تشكل جلطة دموية في الشريان، فقد يعيق تدفق الدم ويسبب أعراضًا شديدة وقد يؤدي إلى أضرار جسيمة إذا لم يتم التدخل العاجل.

انتفاخ الشرايين (Aneurysm): يحدث عندما تتضخم جدران الشريان وتتكون تجويفات للدم. يمكن أن يكون انتفاخ الشرايين خطيرًا إذا انفجرت، مما يسبب نزيفًا حادًا ويهدد الحياة.

عوامل الخطر المشتركة لأمراض الشرايين تشمل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستويات الكوليسترول، السمنة، النشاط البدني المحدود، والتغذية غير الصحية. من المهم مراقبة العوامل الخطرية والاعتناء بصحة الشرايين من خلال تبني أسلوب حياة صحي، بما في ذلك التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني والامتناع عن التدخين، وفيتم متابعة وعلاج أمراض الشرايين عادةً بواسطة أطباء القلب والأوعية الدموية. إذا كنت تشتبه في وجود أي أعراض أو تعاني من عوامل خطر لأمراض الشرايين، فمن الضروري استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيصها بشكل صحيح ووضع خطة علاج مناسبة.

الأوعية الدموية الجلطات الدموية ارتفاع ضغط الدم الصفائح الدموية الجلطات البروتينات الأكسجين الكوليسترول انسداد الشرايين تتراكم الدهون تراكم الدهون تراكم الصفائح الدموية تصلب الشرايين جلطة دموية والكوليسترول والبروتينات جلطات الدم تراكم الصفائح الدموية والبروتينات التخثرية جلطة دموية في الشريان الشرايين ​​​​​​​health

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