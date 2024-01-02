"أخيرا تصفية عالية الجودة".. ردود الفعل في إسرائيل على اغتيال صالح العاروري

أثار اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في بيروت ردود فعل كثيرة من النظام السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك "تحمل إسرائيلي للمسؤولية" على لسان عضوي كنيست.

وعقب عملية اغتيال العاروري، مساء اليوم الثلاثاء، سارع كثير من السياسيين الإسرائيليين إلى تهنئته، وقال مسؤولون كبار في إسرائيل: "أخيرا اغتيال نوعي وعالي الجودة، كل زعيم لحماس هو ابن الموت".

من جانبه، قال عضو الكنيست داني دانون، الذي كتب على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "تهانينا للجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد وقوات الأمن على التصفية".

وكتبت عضوة الكنيست ميخال فالديجر أيضا بوضوح: "لقد تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن أمرًا ولن يرتاحوا للحظة واحدة. كل الملعونين سيستحقون موتهم العادل. دولة إسرائيل لا تنسى!" نعم، كل أعدائك وإسرائيل سوف تهلك".

وبعد التغريدات، أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس تعليمات للوزراء بعدم إجراء مقابلات وعدم التطرق بشكل مباشر إلى عملية الاغتيال.

كما أصدر حزب “الليكود” تعليماته لأعضاء الحزب في الكنيست بعدم إجراء مقابلات دون إذن.

ولاحقا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام الأجنبي، مارك ريجيف، في مقابلة إن "إسرائيل لا تتحمل مسؤولية تصفية العاروري".