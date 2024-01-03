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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر بلدنا بلد سواح.. ارتفاع نسبة الإشغال تزامنا مع أعياد الميلاد| شاهد

معابد الاقصر
معابد الاقصر

تختلف الأقصر عن أى مدينة أخرى فى احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، فالاحتفال هناك له طعم سياحى أثري وجو دافئ.

يقول محمد عثمان الخبير السياحى ورئيس لجنة التسويق السياحى للسياحة الثقافية، إن محافظة الأقصر تشهد خلال فترة أعياد الميلاد والكريسماس عودة قوية للسياحة والتى ارتفعت بنسبة 28% عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن هذا تلاحظ عودة أسواق جديدة وهى دول شرق آسيا والمتمثلة في الهند والصين وكوريا الجنوبية، حيث زاحموا بقوة السوق الأوروبي.

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بينما شهد مطار الأقصر الدولي زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الأقصر والتى تعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصه خلال فترة الأعياد و الموسم الشتوي.

حيث شهد المطار فى أول أيام العام الجديد وصول رحلات قادمة من مدينة مدريد الإسبانية و من مدينة لندن الإنجليزية.

 

ويقول الأثري الطيب غريب مدير مجموعة معابد الكرنك، إنه مع بداية العام الجديد 2024 شهدت مجموعة معابد الكرنك بالأقصر رواجا كبيرا وإقبالا شددا من الزائرين الأجانب والعرب والمصريين علي حد سواء احتفالا وابتهاجا بالعام الجديد وتنوعت الجنسيات بين امريكي وفرنسي وانجليزي وصيني وهندي وعرب ومصريين وغيرها من الجنسيات التي بدأت احتفالاتها للعام الجديد بزيارة مجموعة معابد الكرنك الأثرية بالأقصر.

 

وأضاف من أشهر الشخصيات التى احتفلت بالأعياد فى الأقصر هم الكابتن محمود الخطيب رئيس نادى الأهلي و اللاعب أسامة حسنى.

 

ومن جانبها تزينت وتألقت مدينة المائة باب طيبة “ الأقصر” لاستقبال ضيوفها فى أعياد الميلاد والكريسماس وارتدت  الشوارع والفنادق والمنتجعات أبهى الحلى والزينة لاستقبال عامها الجديد.

وتزينت واجهات الفنادق والشوارع فى جميع أركانها بشجر عيد الميلاد والأنوار المبهجة و مجسمات لبابا نويل والهدايا لإدخال البهجة والسرور فى نفوس السائحين والمواطنين.

 

و قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي بتنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.

 

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن المحافظ وجه تعليمات بظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها ، لافتا إلى أن أعمال تزيين الميادين والأشجار يتم بالتنسيق مع المهندسه ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.


وأضاف  أن فنادق الأقصر قامت بتزيين مداخلها بأشكال مبهجة من الورود وأشجار الكريسماس ومجسمات الهدايا وأشكال بابا نويل في أجواء من البهجة بمناسبة العام الجديد ، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورفع أي إشغالات بكافة مناطق المدينة للظهور بالشكل اللائق خلال الاحتفالات.

 

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