وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: نخوض حربًا عالمية ثالثة

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، عن أن تل أبيب الآن تخوض حربًا عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف، حسب تعبيره.

وحسب موقع “i24news” العبري، قال كاتس في حفل تسلمه منصبه: “نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والتطرف”، مضيفًا لسلفه إيلي كوهين "لقد قلت دائمًا إن لدينا وزير خارجية مليئًا بالطاقة والآن أنت ذاهب إلى وزارة الطاقة. سنواصل العمل معًا كما فعلنا حتى اليوم".

وتابع قوله "إننا نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضًا في تعبئة البلد بأكمله. هذا العدو يذكرنا في أفعاله بأحلك الفترات في تاريخ البشرية ونحن مصممون وسنحقق أهداف انهيار حماس. وأنا كوزير خارجية أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم".

وفيما يتعلق بالتهديد الإيراني، أوضح كاتس أن السباق الإيراني للحصول على أسلحة نووية يستمر بقوة أكبر خلال هذه الأوقات"، مؤكدًا أن "الجبهة التي بنتها هنا طهران في هذه المنطقة ليست فقط ضد إسرائيل وأموالهم.. هذه حرب عالمية ثالثة". بأدوات اليوم ونحن في طليعة العالم كله".