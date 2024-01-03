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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| BMW بربع الثمن للمغتربين.. وتسلا موديل Y المُعاد تصميمها تظهر لأول مرة في هذا الموعد

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ160 ألف جنيه فقط.. اشتر أرخص سيارة يابانية في مصر

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

 

هاتها وأنت راجع.. BMW بربع الثمن للمغتربين

تعتبر اصدارات الكروس أوفر من الفئة X من أشهر اصدارات العلامة التجارية البافارية BMW عالمياً، وذلك بفضل العديد من أنظمة السلامة والترفيه التي تتميز بها، وعلى رأسها BMW X3 ، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

 

بـ160 ألف جنيه فقط.. مواصفات أرخص سيارات رينو في مصر

قدمت العلامة التجارية الفرنيسة رينو باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها السيارة رينو كليو موديل 2002. 

 

حادث مروع لسيارة فورد موستانج بسبب غريب

اختتمت سيارة فورد موستانج عام 2023 بحادث جديد وغريب، حيث انتشر مقطع فيديو قصير للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من قلة التفاصيل، إلا أن ما يظهره هو مثال آخر لسائق موستانج غير قادر على التحكم في المحرك خاصة مع نظام الدفع الامامي للعجلات. ويعتبر ذلك تذكير جيد بمدى أهمية معرفة حدودك وكذلك حدود السيارة التي تقودها.

 

تسلا موديل Y المُعاد تصميمها تظهر لأول مرة في هذا الموعد

يعتبر طراز تسلا موديل Y كروس اوفر هو النموذج الأكثر شعبية للشركة المصنعة الأمريكية، وسيخضع لتحديث شامل يشبه شقيقه الأصغر، الطراز 3، وفقًا لما ذكرته بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

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