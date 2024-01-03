ضبط شخصين يتاجران في العملة بالغربية والفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وشن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، حملة، أسفرت جهودها فى مديرية أمن الغربية عن ضبط مندوب مبيعات بدائرة مركز شرطة ثان طنطا، وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية".

وفى مديرية أمن الفيوم، تم ضبط عاملين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.