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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام 2024

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣سير أعمال امتحانات نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وذلك بمدرستي العروبة الإبتدائية ، ويوسف السباعي التجريبية لغات التابعتين لإدارة النزهة التعليمية.

وكان في استقباله محمد مصطفى مدير عام إدارة النزهة التعليمية والسادة مديري المدارس.

وخلال الجولة التفقدية وجه “ مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ” للطلاب كلمات تشجيعية تحث على المتابعة والمراجعة التعليمية على القنوات التعليمية ، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء امتحانات نصف العام 2024 .

كما حث مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  الطلاب  على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج لجان امتحانات نصف العام 2024.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  من الطلاب على مستوى امتحانات نصف العام 2024 اليوم ،  وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية .

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وامتحان اللغة الثانية للصف الثالث الإعدادي.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائي، الامتحان في مادة "العلوم"، بينما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي  الامتحان فى مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان فى اللغة الثانية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .

وكانت قد أكدت غرف عمليات الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، هدوء و انتظام لجان امتحانات نصف العام 2024 اليوم في مدارس القاهرة ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن .

وتلاحظ في لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدارس المعادي ، ان الطلاب يؤدون الامتحانات في جو يسوده الهدوء ، وسط اجواء تتميز بحسن التنظيم في ظل الاجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق قواعد الأمن والسلامة حرصا علي سلامة الطلاب. 

وقام وليد عبدالله ابراهيم مدير إدارة التوجيه الفني بقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، بتفقد لجان امتحانات نصف العام 2024 في مدرسة الشهيد احمد امين مبارك الإبتدائية التابعة لإ ارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة .

كما تابع سير أعمال امتحانات نصف العام 2024 بمدرسة مصطفى كامل بالمعادي، ومدرسة الهدي الخاصة ، و مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل الرسمية للغات.

وتفقد لجان امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي أثناء امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والدراسات والرياضيات والتربية الدينية.

امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024
امتحانات نصف العام 2024 امتحانات نصف العام 2024 نصف العام القاهرة

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