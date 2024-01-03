بطولة رانيا يوسف.. رؤوف عبد العزيز يقارب على الانتهاء من تصوير «فوبيا»

أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد"فوبيا" المكون من 15 حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمزة، ومن إنتاج شركة “إكسبرت ستوديوز”.

ويفرض رؤوف عبد العزيز سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

ونشر عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها قائلا: "مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي".

على جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رانيا يوسف

من ناحية أخرى، تستكمل رانيا يوسف تصوير دورها فى مسلسل “وبقينا اثنين” مع الفنان شريف منير والراحل طارق عبد العزيز وتأليف أمانى التونس وإخراج طارق رفعت.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول علاقات الأسرية والصدمات التى يتعرض لها الأزواج بعد الطلاق.