عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة رانيا يوسف.. رؤوف عبد العزيز يقارب على الانتهاء من تصوير «فوبيا»

بطلات مسلسل فوبيا
بطلات مسلسل "فوبيا"

أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد"فوبيا" المكون من 15 حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمزة، ومن إنتاج شركة “إكسبرت ستوديوز”. 

ويفرض رؤوف عبد العزيز سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور. 

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

إجمالي إيرادات الأفلام| محمد إمام يهدد آسر ياسين.. وأكرم حسنى فى القمة

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

ونشر عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها قائلا: "مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي".

على جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

رانيا يوسف 

من ناحية أخرى، تستكمل رانيا يوسف تصوير دورها فى مسلسل “وبقينا اثنين” مع الفنان شريف منير والراحل طارق عبد العزيز وتأليف أمانى التونس وإخراج طارق رفعت.  

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول علاقات الأسرية والصدمات التى يتعرض لها الأزواج بعد الطلاق. 

المخرج رؤوف عبد العزيز النجمة رانيا يوسف النجمة الكبيرة سوسن بدر رانيا يوسف رؤوف عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

مفاجأة بصفقة الأهلي الجديدة خلال الساعات المقبلة.. شاهد

موضوعات متعلقة

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

إجمالي إيرادات الأفلام| محمد إمام يهدد آسر ياسين.. وأكرم حسنى فى القمة

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

إيرادات الأفلام| محمد أمام يتفوق على الجميع.. وبيومي فؤاد نمبر 3

بعد اصابته فى قطع بشبكية العين.. ماجد المصرى يكشف تطورات حالته الصحية

ترشيحاتنا

أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والدعم المقدم للمواطنين

رئيس الوزراء: الدولة تقدم 342 مليار دولار دعما في قطاعات مختلفة

مدبولي : 90 مليارا قيمة دعم الدولة للسولار سنويا

رئيس الوزراء : قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة

في 7 مستشفيات.. ارتفاع عدد ضحايا انفجاري إيران إلى 73 شخصا

لن يزيدنا إلا ثباتا.. كتائب القسام تتوعد الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال العاروري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

بإطلالة شتوية جريئة| شاهد.. ساندي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الجمعة أول استحقاق لشهادة الـ25%.. هل ستطرح البنوك شهادات جديدة؟

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

فيديو

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ