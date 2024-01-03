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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

هند عبد الحليم وكريم
هند عبد الحليم وكريم قنديل

صدمت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بعد الإعلان عن تفاصيل طلاقها من كريم قنديل، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وتحدثت هند عبد الحليم عن زواجها، حيث كشفت فى لقاء ببرنامج “معكم منى الشاذلي” قائلة: “لم أخبر والدي أن هناك شخصًا يرغب في الزواج مني مباشرة لأني بتكسف، ووالدتي هي من أخبرت والدي”.

وأوضحت هند عبد الحليم أنها لم تخبر الكثير عن فرحها بسبب أزمة فيروس كورونا لذا اضطرت أن يكون العدد محدودا، وتابعت: "في ناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح".

كما تحدثت هند عبد الحليم عن أنها لا تفضل زواج الصالونات، وأنها تزوجت كريم قنديل عن حب، وأن فترة الخطوبة والتعارف كانت كفيلة لمعرفة طباعهما سويا.

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هند عبد الحليم 

ولدت هند عبد الحليم في الإمارات العربية المتحدة، في 9 أبريل1993، أي في أبريل المقبل تكمل عامها الـ31، ووالدها أحمد عبد الحليم، لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق.

شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون “النهار”.

من أشهر أعمالها مسلسل “فوق مستوى الشبهات” وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى “يوم أن قتلوا الغناء” مع طارق صبرى، ويعرض لها حاليا مسلسل “حكايات بنات” الجزء الرابع.

وتم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما فسخا خطوبتها بعد أشهر قليلة، حيث أكدت وقتها أن سبب فسخ الخطوبة هو النصيب، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبون أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرون لا.

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

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